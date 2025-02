Rohrer holt Champions Hockey League mit ZSC Lions

„Das kann ich jetzt genießen, jetzt haben wir es doch irgendwie geschafft“, sagte Rohrer im ORF-Gespräch unmittelbar nach der Partie auf der Eisfläche. Im letzten Drittel war es auch aufgrund von eher unnötigen Strafen der Züricher noch eng geworden. An seinen großen sportlichen Traum, die NHL, wollte der Youngster in diesem Moment nicht denken. „Ich spiele jetzt die Saison in Zürich fertig. Was im Sommer kommt, das kommt.“ Die einzige Niederlage in der CHL-Saison kassierte der Champion übrigens am 15. September daheim mit einem 2:4 gegen Red Bull Salzburg.