Wie KTM das härteste Rennen aller Zeiten meistert

„Ich bin seit vielen Jahren ein Teil von KTM. Es ist etwas Besonderes, ihnen den Titel schenken zu können – gerade in diesen schwierigen Zeiten, wenn Mitarbeiter entlassen werden. Es ist hart, aber wir kämpfen noch immer, wir gewinnen noch immer“, sagte Daniel Sanders Mitte Jänner, als er in Shubaytah in Saudi-Arabien die Rallye Dakar gewonnen hatte. Nach mehr als 53 Stunden Fahrzeit und knapp 7800 Kilometern fuhr der Australier damit den 20. Sieg für KTM bei diesem Prestigerennen ein.