Kurios! Ex-Eishockey-Star entwirft jetzt Lampen

Der vierfache Eishockey-Meister Gerald Ressmann geht jetzt auch seiner kreativen Ader nach! Der 54-Jährige fabriziert aus Holz modische Objekte, hat dafür sogar seine Garage in eine Werkstätte umfunktioniert. Als Trainer will der Villacher natürlich im Semifinale in der Division I gegen Spittal auf 2:0 stellen.