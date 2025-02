Promis und Profis erstmals auf Tuchfühlung

Rück- und Ausblick bereits am 7. März

Verlassen muss die Show nach der 1. Folge keines der Tanzpaare. Jurywertung und Publikumsvoting werden in die zweite Ausgabe übernommen und fließen in die dortige Entscheidung ein. Wer nicht bis zum Staffelauftakt am 14. März warten kann, bekommt eine Woche zuvor (7. März) die Möglichkeit, mit einem Rückblick auf die vergangene Staffel sowie einem Ausblick auf die kommende Staffel – inkl. Einblicke in die laufenden Proben – sich auf „Dancing Stars“ einzustimmen. Präsentiert wird diese von Andi Knoll, der ab den Live-Shows Unterstützung von Mirjam Weichselbraun erhält.