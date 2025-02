Strigl über TV-Show: „Man wird nur sexualisiert“

„Eine Gruppe deutschsprachiger attraktiver Singles trifft sich an der Küste eines paradiesischen Ortes, um sich dort zu vergnügen. Allerdings müssen die Singles auf Sex verzichten, damit sie den Hauptpreis von 200.000 Euro gewinnen können“, so das Prinzip der Show. Den Teilnehmern – um es spannender zu gestalten – wird beim Casting nur die halbe Wahrheit verraten, die Prämisse mit der „Enthaltsamkeit“ wird dabei noch verschwiegen. Was am Ende aber tatsächlich auf sie zukommen sollte, überschritt jegliche Erwartung der Austro-Influencerin. „Man wir da so wahnsinnig sexualisiert und alles dreht sich nur um dein Äußeres“, erklärt sie und resümiert, „Ich würde da auch tatsächlich nicht mehr teilnehmen!“