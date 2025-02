Kampf um das Bürgermeisteramt

Bei den Stichwahlen vor fünf Jahren reüssierten Ritsch und Martin Staudinger in Hard, die Grünen brachten überhaupt erstmals einen Kandidaten an die Rathaus-Spitze – Frank Matt in der Bodensee-Gemeinde Lochau. Während der Periode kam dann auch noch Stefan Übelhör in Höchst dazu. Der FPÖ fielen seit 2020 zwei Bürgermeistersessel praktisch in den Schoß. So erklärten sich in Übersaxen Manfred Vogt und in Satteins Andreas Dobler zur Nachfolge der dort zurückgetretenen Gemeindeoberhäupter bereit, obwohl die FPÖ in den beiden Orten klar weniger politisches Gewicht hat als die führenden Namenslisten. Nenzing und Vandans sind seit längerem in blauer Hand. Hoffnungen machen sich die Freiheitlichen zudem in St. Gallenkirch (Montafon) und im Kleinwalsertal.