Gesamtweltcupsieg geht fix an einen Österreicher!

Weltcup-Fortsetzung am 13. März

Hörl hat eben noch sechs Einzel-Konkurrenzen Zeit, seinen Landsmann abzufangen. Dabei wird es im März gleich viermal von einer Flugschanze gehen – am 15. und 16. März in Vikersund sowie als Saison-Finale am 28. und 30. März in Planica. Dazu kommen zwei Großschanzen-Bewerbe – die Weltcup-Fortsetzung am 13. März in Oslo sowie ein Springen am 22. März in Lahti. „Ich kann mit einem guten Gefühl heimfahren, in die Pause“, richtete der 26-jährige Hörl seinen Fokus aber vorerst auf die WM. Die hat auch Ortner im Fokus: „Ich freue mich auf die Erfahrungen.“