Bö schnappt sich mit Sprint-Sieg den WM-Rekord!

Bö noch mit Chance auf allgemeinen Sieg-Rekord

Es ist Bös 89. Karriere-Sieg, womit er noch sechs hinter dem in dieser Kategorie voranliegenden Björndalen rangiert. Theoretisch kann der 31-Jährige auch diesen Rekord noch an sich reißen, dafür müsste er außer bei den in dieser Saison noch ausstehenden Weltcup-Bewerben auch im weiteren WM-Verlauf weiter kräftig zuschlagen. Die Voraussetzung zumindest für die für Sonntag angesetzte 12,5-km-Verfolgung (15.05 Uhr) ist nun hervorragend, Bö geht da zudem als Titelverteidiger an den Start. Die Frauen-Verfolgung über 10 km ist für 12.05 Uhr angesetzt.