Doppel-Olympiasieger: „WM voller Lügner und Doper“

Vor allem die Norweger kämpfen in den Augen des 62-jährigen Russen seit Jahren mit unfairen Mitteln. „Ich bin nicht daran interessiert, mir Rennen anzuschauen, an denen keine russischen Athleten teilnehmen. Die Biathlon-WM ist mittlerweile eine WM der Lügner und legalisierten Doper, was die Norweger sind. Warum soll ich mir Lügner ansehen? Im Internet kann man nachschauen, auf welchen Plätzen die Lügner gelandet sind“, polterte Vasilyev gegenüber „VseProSport“. Russische Athleten sind seit einigen Jahren vom Biathlonsport ausgeschlossen.