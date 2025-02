Ein Haubenkoch verwöhnt die Stars der Ski-WM

Tausende Kilo Fleisch kommen auf die Teller

Während der zwei WM-Wochen verkocht das „Voi.Bio“-Team mehrere Tonnen Fleisch und schenkt tausende Liter Getränke aus. Gekocht wird täglich in den Nachtstunden im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See. „Vor Ort in Saalbach ginge das logistisch einfach nicht“, betont Küchenchef Schober. Im „Home of Snow“ regeneriert er die Speisen und richtet die kulinarischen Leckerbissen kunstvoll auf Tellern an. Auf der Karte stehen etwa Perlhuhnbrust oder Gustostückerl vom Rind.