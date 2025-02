LIVE ab 14.30 Uhr: TSV Hartberg gegen Klagenfurt

Hinteregger von Topform „nicht weit entfernt“

Mit Hinteregger soll bei den Violetten vom Wörthersee eine neue Stabilität in der Defensive zurückkehren. „Es geht in erster Linie darum, das Tor zu verteidigen, mit allem, was man hat. Das sah schon ganz gut aus“, sagte Hinteregger nach seinem Debüt. Für den 67-fachen ÖFB-Teamspieler sei es überraschend gewesen, nach seinem zwischenzeitlichen Karriereende im Sommer 2022 so schnell wieder auf den Leistungsstand gekommen zu sein. „Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich mein Topniveau erreiche, die Zeit gebe ich mir auch. Ich bin nicht weit davon entfernt, darüber bin ich megahappy“, sagte der 32-Jährige.