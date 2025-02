Kostendruck: FACC strich das Geburtstagsgeschenk

Die Nachfrage nach Flugzeugen befindet sich im Steigflug, was der FACC volle Auftragsbücher beschert. Trotzdem stehen auch die Innviertler auf der Kostenbremse. Lagerbestände werden reduziert, Produktionsabläufe effizienter gestaltet. Und auch anderswo wird gespart. Das Geburtstagsgeschenk der Firma an ihre Mitarbeiter in Form eines freien Tages am Ehrentag wurde gekappt.