FACC hebt als Ausstatter für Flugzeugkabinen ab

Wer FACC sagt, denkt an Flügel- oder Rumpf-Teile für Flugzeuge in den verschiedensten Größen und von verschiedenen Herstellern. Was weit weniger auf der Rechnung haben: Die Innviertler stellen auch Jet-Interieur her. Das neue Werk in Kroatien ist auf die Ausstattung von Kabineninnenräumen spezialisiert.