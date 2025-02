Zadrazil und Co. zogen ins DFB-Cup-Halbfinale ein

Die in der 70. Minute ausgewechselte ÖFB-Teamstütze Sarah Zadrazil und Co. rangen den punktgleich davor liegenden deutschen Tabellenführer Eintracht Frankfurt am Mittwoch im Viertelfinale mit 4:1 nach Verlängerung nieder. Jovana Damnjanovic hatte die Münchnerinnen erst in der 90. Minute mit dem 1:1 vor dem Aus bewahrt.