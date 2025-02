Südtirol: Bursch wegen Terrorverdacht festgenommen

Planten Angriff in der „Woche des Terrors“

Die Ermittlungen begannen den Berichten zufolge nach einer ersten Überprüfung durch die DIGOS, einem auf Terror- und Extremismusbekämpfung spezialisierten Organisationszweig der italienischen Staatspolizei. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung bei dem Jugendlichen durchgeführt. Dabei wurden Computer, ein Smartphone, eine Axt und weitere belastende Materialien sichergestellt, hieß es. Der 15-Jährige aus Bozen wurde nach seiner Festnahme in eine Jugendstrafanstalt in Treviso überstellt. Die Ermittlungen zur Identifizierung weiterer Mitglieder und möglicher Komplizen dauerten an.