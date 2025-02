Meister Salzburg geht beim Vorletzten baden

Am Mittwoch wartet Pustertal

Schon am Mittwoch geht es für den Titelverteidiger weiter in Bruneck gegen die Pustertaler Wölfe. Am Freitag steht das Heimspiel gegen die Graz99ers auf dem Programm, bevor am Sonntag Asiago anreist und die Möglichkeit zur Revanche bietet.