Verrückt! 23 Damen innerhalb von nur einer Sekunde

Zweite in der Gesamtwertung

Damit verteidigte die Head-Pilotin auch Rang drei in der Riesentorlauf-Disziplinenwertung, überholte in der Gesamtwertung Nadine Fest und liegt nun mit 535 Punkten nur 41 Zähler hinter der französischen Slalom-Spezialistin Marion Chevrier auf Rang zwei. Am Donnerstag und Freitag warten zwei Super-Gs in Bardonecchia (It) auf die 20-Jährige.