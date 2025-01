Nach „brutaler“ Lehrstunde zurück in den Weltcup

Nächster Weltcup-Einsatz wartet am Kronplatz

Mit ihrem dritten Sieg in drei Tagen luchste Fest der Vorarlbergerin auch die Führung in der EC-Gesamtwertung ab – dort liegt Vici nun mit 33 Punkten Rückstand auf Rang zwei. „Aber darauf muss ich jetzt noch nicht schauen, das ist viel zu früh“, so Olivier, für die das EC-Slalom-Doppel in Zell am See am Sonntag und Montag kein Thema ist. Stattdessen sind jetzt zwei Ruhetage angesagt. „Danach geht es weiter an den Kronplatz, wo ich am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf bestreiten darf“, verrät die Head-Pilotin. Bei ihrem letzten Weltcupauftritt Anfang Jänner in Kranjska Gora konnte sie als 29. bereits ihre ersten zwei Punkte einfahren.