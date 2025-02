ÖSV-Doppelsieg! Tschofenig gewinnt vor Hörl

Daniel Tschofenig und Jan Hörl haben in Lake Placid für den ersten ÖSV-Doppelsieg im Skisprung-Weltcup seit der Vierschanzen-Tournee gesorgt. Tschofenig gewann am Sonntag in den USA sechs Punkte vor seinem Teamkollegen und feierte seinen bereits achten Saisonerfolg.