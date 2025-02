Marolt: „Hotelbetriebe sind bestens aufgestellt!“

Die Millionenpleite der K. S. Betriebs GmbH & Co KG von Heinz Anton Marolt sorgte am vergangenen Donnerstag für großes Interesse. Sogar bis in die deutschen Medien schaffte es die Insolvenz. Ein Mitgrund dafür ist mit Sicherheit die Bekanntheit von Tochter Larissa Marolt, die sich bei Germany‘s Next Topmodel und im Dschungelcamp einen Namen machte.