2025 steigt erstes offizielles NFL-Spiel in Irland

Berlin, Madrid und London Austragungsorte von Spielen

Neben Dublin werden in der kommenden Saison auch Berlin mit den Indianapolis Colts des österreichischen Profis Bernhard Raimann und Madrid mit den Miami Dolphins als Heimteam erstmals Austragungsorte von Spielen in der regulären NFL-Saison sein. Zudem finden drei Partien mit den Teams New York Jets, Cleveland Browns und Jacksonville Jaguars in London statt.