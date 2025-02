Neues Beben bei Lakers – darum muss Pöltl bleiben

Koffer packen oder nicht? Jakob Pöltl saß in den auslaufenden Stunden des letzten Tages der Transferperiode in der NBA wie üblich auf Nadeln. Jederzeit konnte der Anruf kommen, dass er zu einem anderen Verein verkauft würde. Doch letztlich bleibt er in Toronto – weil die Los Angeles Lakers, bei denen er im Gespräch waren, für einen weiteren Schock sorgten.