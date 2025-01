Schulwarte in Linzer Pflichtschulen auf Kreuzsuche

Obwohl in jedem Klassenzimmer ein Kreuz angebracht sein muss, klaffen in manchen Unterrichtsräumen plötzlich leere Stellen an der Wand. Im Rahmen der Bürgermeisterwahl hatten sich bekanntlich vorangegangene Meldungen, nachdem Räumlichkeiten in Pflichtschulen als Wahllokale genutzt wurden, über das Fehlen des christlichen Symbols bestätigt. Unter anderem in der MS 23 in Ebelsberg, der MS 10 Löwenfeldschule, der MS 26 Hüttnerschule, sowie der VS 35 Siemensschule und der Mozartschule (VS 4).