Trump: Gottes Hand rettete Frisur bei Attentat

Trump: „Ich habe stärkere Gefühle dazu“

Bei einem ernster gemeinten Gedanken zu dem Vorfall sagte er: „Es hat etwas in mir verändert! Ich glaube an Gott, aber ich habe stärkere Gefühle dazu“, sagte Trump. In der großteils in nachdenklichem Ton gehaltenen Rede forderte Trump auch zur Einigkeit der Amerikaner und zum Stopp der parteipolitischen Spaltung auf.