So bringen Sie Ihrem Kind das Schwimmen bei

Kleine Übungen fürs Kindergartenalter

Mit einigen kleinen Übungen kann schon im Kindergartenalter mit der Gewöhnung an die Bewegung im Wasser begonnen werden: Beim Abschleppen legt sich Ihr Kind auf dem Rücken ins Wasser, sein Kopf befindet sich in Ihren Händen. So ziehen Sie es sanft in kleinen und größer werdenden Kurven durchs Wasser. Ihr Kind lernt dabei den Auftrieb kennen und entspannt sich beim Schwimmen.