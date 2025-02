Bursch soll Mitschülerin massiv bedroht haben

„Ich wende mich an Sie, weil ich sehr wütend bin und nicht weiterweiß“, beginnt eine Tante ihre E-Mail an die „OÖ-Krone.“ Sie möchte anonym bleiben, um zu verhindern, dass ihr Neffe an seiner Mittelschule, der MS 1 in Haid, Probleme bekommt. Grund für ihren Ärger sei die Tatsache, dass an dieser Bildungseinrichtung die Tür zu den Bubentoiletten ausgebaut wurde. „Mein Neffe traut sich nicht mehr aufs Klo. Er weint jede Woche und möchte nicht mehr in die Schule gehen“, so die Tante, deren Name der „Krone“ bekannt ist.