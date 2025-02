Vanessa Herzog setzt die Saison nun doch fort

„Die Rennen in Milwaukee haben sich viel besser angefühlt als die Rennen in Kanada (Calgary) davor“, sagte die Athletin. „Realistisch gesehen fehlt uns aber eine halbe Sekunde auf das Podest, diesen Rückstand gilt es bis nächste Saison wettzumachen.“ In den Weltcups in zwei Wochen in Tomaszow Mazowiecki und die Woche darauf in Heerenveen sollen verschiedene taktische und technische Varianten getestet werden – mit Blickpunkt auf die Winterspiele 2026. „Eine Medaille bei den Olympischen Spielen ist und bleibt mein großes Ziel und dafür bin ich bereit, alles zu geben.“