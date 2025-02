Halsschmerzen durch hochsteigende Magensäue?

Dr. Tobias Frankl, FA für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Medico Chirurgicum, kassenärztl. Gruppenpraxis, 1230 Wien: Zurückfließende Magensäure (gastroösophagealer Reflux) ist eine durchaus mögliche Ursache. Denn ist das Ventil zwischen Speiseröhre und Magen undicht, können Nahrungsbestandteile und Magensäure wieder bis in den Rachen zurückfließen. Dieser saure oder gallige Rückfluss verursacht eine ständige Reizung der empfindlichen Speiseröhrenschleimhaut. Die Folge kann nicht nur schmerzhaftes Sodbrennen sein, sondern auch Halsbrennen, Heiserkeit oder trockenen Husten. Auch das Risiko, an Krebs der Speiseröhre zu erkranken, steigt dadurch an.