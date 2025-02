„Skandalöse Leistung!“ Real legt nun Protest ein

„Die Ereignisse, die sich in diesem Spiel ereignet haben, haben jeglichen Spielraum für menschliches Versagen oder den Interpretationsspielraum des Schiedsrichters überschritten“, heißt es in einem Brandbrief von Real Madrid, den man an den spanischen Fußballverband und dessen Präsidenten Rafael Louzan Abal verschickte. Man spricht sogar von einer „skandalösen Leistung des VAR-Schiedsrichters“.