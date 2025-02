Alaba schon im Mega-Hit wieder in Reals Startelf

Real unter Zugzwang

Demnach fällt Rüdiger für das Cupspiel am Mittwoch gegen Leganes, den LaLiga-Schlager gegen den Stadtrivalen und Tabellenzweiten Atletico Madrid am Samstag und das Play-off-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am 11. Februar aus. Alaba „wird voraussichtlich in der Startelf gegen Manchester stehen. Eine Herausforderung, die sich schon vorher abzeichnete, durch Rüdigers Verletzung aber beinahe zwingend geworden ist“, schrieb die Zeitung.