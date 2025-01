Strache: „Bin älter, reifer und besser geworden“

Heinz-Christian Strache will es wieder wissen und kandidiert für die Wien-Wahl. Für ihn ist klar: „In der Bundeshauptstadt ist so viel vor die Hunde gegangen. Wien muss man retten.“ Es brauche eine Konkurrenz zwischen den Parteien. In der Vergangenheit habe er Fehler gemacht, sei nun aber älter, reifer und besser geworden.