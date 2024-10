Neustart ist auch Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Für die Pötscher-Gruppe ist Mauthausen bereits der fünfte Intersport-Standort: Man betreibt Shops in Freistadt, Rohrbach, Ottensheim und Linz-Urfahr, einen Verleih am Hochficht sowie einen Nah&Frisch in Schenkenfelden und den Textilveredler Flock+Print in Ottensheim.