Landes-SPÖ spielt bei Nachfolger-Suche auf Zeit

Was er genau sagen wird, war vorab nicht zu erfahren. Selbst Mitglieder des Landesparteivorstands sind nicht darüber informiert worden, welche Informationen veröffentlicht werden. Möglich ist, dass Stöger bereits heute eine Nachfolge an der Parteispitze und einen Nachfolger für Landesrat Michael Lindner präsentiert, der am 9. November 2024 seinen Rückzug von seinen politischen Ämtern in der Landes-SPÖ und in der Landesregierung bekanntgab.