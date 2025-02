Trainingsläufe entscheiden über erste ÖSV-Starter

Der Österreichische Skiverband wird Montagmittag sein Team für den WM-Auftaktbewerb in Saalbach-Hinterglemm nominieren. Zuvor werden allerdings noch je vier Athletinnen und vier Athleten am Vormittag in Trainingsläufen ihre Form auf Riesentorlauf-Skiern bei 18 m Torabstand unter Beweis stellen müssen. Je drei werden für den Mixed-Team-Parallelbewerb aufgestellt.