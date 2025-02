Doncic für Davis: Mega-Trade in NBA steht bevor

Der sich anbahnende Deal wurde in US-Medien als einer der überraschendsten Trades in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga bewertet. Der Slowene Doncic ist erst 25 Jahre alt und führte die Texaner in der vergangenen Saison ins NBA-Finale. „Einen All-Defensive-Center und einen All-NBA-Spieler zu bekommen, gibt uns eine bessere Chance. Die Defensive gewinnt Meisterschaften“, erklärte General Manager Nico Harrison von den Dallas Mavericks bei ESPN. „Wir sind darauf ausgelegt, jetzt und in Zukunft zu gewinnen.“