3:0! Nach Nervenschlacht stieg Österreich auf

Irre Aufholjagd

Im dritten Satz schienen Erler/Miedler auf einem guten Weg, wirkten stärker als ihre Gegner. Doch beim einzigen Breakball bei 3:3 war Erlers Angriffsball nicht zwingend genug, so musste es in den Tiebreak gehen. In diesem verlegte Erler gleich zu Beginn einen Volley, liefen die Österreicher von Beginn an hinterher, waren rasch 0:5 zurück. Doch dann punktete Erler mit einem herrlichen Return, starteten sie eine Aufholjagd. Nach 2:52 Stunden verwertete Miedler mit einem Servicewinner den zweiten Matchball zum 8:6.