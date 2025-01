Kuss in Schladming: Ski-Routinier vor Karriereende

Einziger Sieg in Adelboden

Damit neigt sich eine erfolgreiche Karriere dem Ende zu. Zwölfmal stand Gross im Weltcup am Podest. Am 11. Jänner 2015 triumphierte er etwas überraschend in Adelboden. Dabei ließ er den Deutschen Fritz Dopfer um zwei und Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher um drei Hundertstelsekunden hinter sich. Es blieb sein einziger Sieg im Weltcup.