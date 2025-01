Herdprämie: „Zeitreise ins vergangene Jahrhundert“

Wien will gesetzliche Grundlagen schaffen

Von der neuen Bundesregierung fordert Wien ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Wien selbst will per Gesetz die Pflichtbesuchszeit von 30 Stunden pro Woche umsetzen. Zudem soll es für Kinder ohne ausreichende Sprachkenntnisse verpflichtende Deutschkurse in den Ferien geben. Wiederkehr weiß: „Das können wir auf Landesebene gesetzlich regeln.“ Nachsatz: „Lieber wäre mir aber, wenn der Bund von allein draufkommt.“