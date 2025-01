Blau-Schwarz plant „Österreich-Bonus“ für Firmen

Qualität spielt zu geringe Rolle

Wie viel davon in Österreich bleibt, ist schwer festzumachen. Wenn österreichische Betriebe einen Zuschlag erhalten, dann häufig nur, weil sie billige, im Ausland produzierte Ware liefern, heißt es von Verhandlern. Es werde zwar meist das Bestbieterverfahren angewendet, „aber auch in diesem werden Qualitätskriterien mit teils nur fünf Prozent viel zu wenig berücksichtigt.“ Der Preis dominiert. Kein EU-Land bewerte die Qualitätskriterien so niedrig wie Österreich. Dabei sollte es aber um heimische Produktion gehen, wo auch immer diese möglich ist, ist aus den Verhandlungen zu hören.