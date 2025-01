Bombendrohung an Schule: Schüler schickte E-Mail

Die Anonymität im Internet kann trügerisch sein. So fühlte sich ein 15-jähriger Schüler wohl sehr sicher, als er am Dienstag gegen 10.38 Uhr eine anonymisierte E-Mail an die Polizeiinspektion Völkermarkt schickte. „. In diesem E-Mail wurde damit gedroht, dass zwei Bomben in der Mittelschule platziert wurden und diese in zwei Stunden explodieren würden“, erklärt die Polizei.