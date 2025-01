Bombendrohung an Völkermarkter Schule

Bombendrohungen an Schulen, Bahnhöfen, im Rathaus: In allen Ländern Europas kommt es immer häufiger zu solch gefährlichen Drohungen, Polizisten und Hunde rücken aus, Gebäude müssen durchsucht werden – um meist glücklicherweise nichts zu finden. Wie auch am Dienstag in einer Schule in Völkermarkt und damals bei einem Einsatz in St. Veit (Foto).

(Bild: Felix Justich)