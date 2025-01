Nach Millionenpleite: Küchenstudio unterm Hammer

„Quote noch nicht seriös abschätzbar“

297 Gläubiger meldeten Forderungen an, der Schuldenberg wuchs auf rund 5,7 Millionen Euro, wobei etwa 4,8 Millionen Euro derzeit anerkannt sind. „Die zu erwartende Quote für die Gläubiger ist derzeit noch nicht seriös abschätzbar“, sagt Alexander Meinschad vom KSV1870 in Linz.