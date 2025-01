Viel mehr als heiße Luft …

Wird es kalt sein da oben? Und rüttelt der Korb bei der Fahrt? Was ist, wenn einem die Höhe auf den Magen schlägt? Fragen über Fragen an diesem Morgen auf einer Wiese in Filzmoos. Schließlich steigt man nicht alle Tage in einen Heißluftballon. Wer das Abenteuer beginnen will, der findet in dem Bergdorf in den Salzburger Alpen in St. Johann im Pongau den optimalen Ausgangspunkt dafür.