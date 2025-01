Traumziel in der Ägäis

Olympos – Kleinod im Norden

Als eines der schönsten Dörfer der gesamten Ägäis und Zentrum des Traditionsbewusstseins gilt Olympos im unzugänglicheren Norden der Insel. Kleine, in sich verschachtelte weiße und pastellfarbene Häuschen drängen sich, eng aneinandergeschmiegt, an der meerabgewandten Seite eines Bergkegels. Im Zentrum thront die Dorfkirche mit ihrem Glockenturm. Auch zahlreiche, meist verfallene Windmühlen stehen entlang der Bergflanken. Nur eine Straße führt von Spoa in das abgelegene Bergdorf. Seit 2012 sind die rund 20 Kilometer immerhin asphaltiert.