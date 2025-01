Hämmerle-Rückkehr in China, Millauer fällt aus

Alessandro Hämmerle kehrt in den Bewerben der Snowboard-Crosser im chinesischen Beidahu in den Weltcup zurück. Der Olympiasieger hatte den Auftakt in Cervinia (Italien) im Dezember aufgrund von Rückenproblemen verpasst. Der Vorarlberger absolvierte eine Physiotherapie und nahm auch Änderungen an seiner Fahrtechnik vor. Die letzte Vorbereitung absolvierte der ÖSV-Tross in Zhangjiakou am Olympia-Schauplatz von 2022.