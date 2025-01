„Nicht Papa sagen!“ Ski-Ass verrät Feier-Geheimnis

Am Ende des Interviews weihte er Pariasek dann noch in ein Geheimnis ein. „Ich war ja schon öfters hier. Auch mal zu Silvester mit der ganzen Mannschaft in der Tenne und so“, erzählt der 30-Jährige grinsend von Abenden im Kult-Lokal neben dem Zielraum. Scherzend ergänzt er: „Aber bitte nicht meinem Papa sagen“. Man darf davon ausgehen, dass dieses kleine Geheimnis so auf jeden Fall sicher ist ...