„Leer, ausgebrannt“: Zieht Herzog Schlussstrich?

Nach dem US-Weltcup würden noch zwei Stationen und die WM in Norwegen folgen. Die 29-jährige Ex-Weltmeisterin ist in den bisherigen Weltcuprennen weit hinter ihre früheren Topleistungen zurückgeblieben. „Vanessa ist körperlich und geistig nach 15 Jahren im Spitzensport leer und ausgebrannt und wir müssen in jedem Fall ihre Batterien wieder aufladen, um Spitzenleistungen erzielen zu können“, so Thomas Herzog.