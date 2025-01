Löws größter Fehler: „Wollte Schmach ausmerzen“

Dass er erst nach der EM 2021 und nicht schon nach der verkorksten WM in Russland seinen Rücktritt bekannt gab, sei „sicherlich ein Fehler“ gewesen, sagte Löw im Interview mit dem deutschen Fachmagazin „kicker“. „Nach so einer Geschichte hätte ich sagen müssen, ich mache den Weg frei“, spricht der 64-Jährige das peinliche Vorrunden-Aus in einer vermeintlich leichten Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea an.