Laute Rufe vor Zverev-Rede sorgen für Aufregung

Während der TV-Übertragung des Finales in Melbourne, das der Südtiroler Jannik Sinner in drei Sätzen für sich entschied, war nicht ganz klar, um was es bei den Störrufen ging. Man sah nur, dass Zverev, der gerade seine Dankesrede halten wollte, verdutzt ins Publikum schaute und mehrere Sekunden warten musste.