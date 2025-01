Finale: Sinner gegen Zverev ab 9.30 Uhr LIVE

Sinner ging nur indirekt auf die Probleme ein: „Es gibt Tage, an denen es einfacher ist, und Tage, an denen ich ein bisschen mehr zu kämpfen habe.“ Auch wenn die Buchmacher Zverev als leichten Außenseiter sehen, gibt sich Sinner ausweichend. „Es ist schwer zu sagen, wer der Favorit ist.“ Was vielleicht auch gegen den Südtiroler spricht, der nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt in Sexten aufgewachsen ist, ist die 2:4-Bilanz gegen den Deutschen.